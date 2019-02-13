جماعة "جيش العدل" تتبنى الهجوم على قافلة للحرس الثوري جنوب إيران

أعلنت جماعة "​جيش العدل​" عن تبنيها للهجوم على قافلة للحرس الثوري الإيراني في ​بلوشستان​ جنوب إيران. وادى التفجير إلى مقتل 20 عنصراً من ​الحرس الثوري الإيراني​ على الأقل قتلوا وأصيب 20 آخرين بتفجير انتحاري استهدف حافلة كانوا يستقلونها في مدينة زهدان بمحافظو بلوشستان جنوب شرق إيران. وكانت الحافلة تحمل كوادر الحرس الثوري في منطقة جانعلي في الطريق الواصل بين مدينة خاش ومركز المحافظة مدينة زاهدان.

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