مقتل 20 عنصرا من الحرس الثوري بتفجير انتحاري بمدينة زهدان

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن 20 عنصرا من ​الحرس الثوري الإيراني​ على الأقل قتلوا وأصيب 20 آخرين ب​تفجير​ انتحاري استهدف حافلة كانوا يستقلونها في مدينة زهدان بمحافظو بلوشستان جنوب شرق إيران.

وكانت الحافلة تحمل كوادر الحرس الثوري في منطقة جانعلي في الطريق الواصل بين مدينة خاش ومركز المحافظة مدينة زاهدان.