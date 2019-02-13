عامر: المركزى يتواصل مع صندوق النقد للتعاون بعد انتهاء الإصلاح الاقتصادي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (الخليج 365):

قال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، إن البنك المركزى يتواصل مع مسؤولي صندوق النقد الدولي على مدار الفترة القادمة للاتفاق حول جوانب وأولويات التعاون الفني المقترح تنفيذه عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لمحافظ البنك المركزي ومدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور والوفد المرافق له.

ووجه عامر الشكر إلى الدكتور مدبولى والحكومة على ما تحقق من نجاح، مشيداً بما أبداه مدبولي منذ توليه رئاسة الوزراء من دأب وتصميـم على تنفيذ برنامج الإصـــلاح بكل دقة.

وكان أزعور قال خلال لقاءه مع وزيرة الاستثمار سحر نصر، إن الصندوق يدعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي اتخذتها مصر لجذب المستثمرين، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وأشادت بعثة الصندوق بالاصلاحات الاقتصادية والتشريعية لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، والتي جعلتها من أوائل الدول الجاذبة للاستثمارات، رغم التحديات التي تواجه الاقتصادي العالمي، وفقًا للبيان.

ويترأس أزعور، بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور مصر حاليًا للتعرف على تطورات إجراءات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وعقد لقاءات مع عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية المعنيين بتنفيذ البرنامج.

وأشار أزعور، خلال لقاء مع سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الإجراءات تساهم في خلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين والاستثمار في العنصر البشري وبرامج الحماية الاجتماعية.

وتأتي زيارة البعثة بعد تسلم مصر الشريحة الخامسة البالغة ملياري جنيه من قرض صندوق النقد لمصر بقيمة 12 مليار جنيه.