"الصيادلة": انتخابات النقابة في موعدها.. وفرض الحراسة قابل للطعن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قالت نقابة الصيادلة، إنها ستطعن على حكم محكمة الأمور المستعجلة، الصادر اليوم الأربعاء، بفرض الحراسة على النقابة.

وقالت النقابة في بيان اليوم، إنها تحترم أحكام القضاء إلا أن الحكم الصادر اليوم، لم يعد نهائيًا وهو قابل للطعن عليه والأشكال يوقف تنفيذه.

وأوضحت أن لها الحق في اتخاذ كافة إجراءات الطعن التي كفلها القانون، والتمسك بنصوص الدستور التي حصنت النقابات المهنية من فرض الحراسة عليها بأى حال من الأحوال.

وأضافت أن انتخابات نقابة الصيادلة المقرر عقدها يوم 1 مارس 2019 اكتسبت إجراءاتها درجة القطعية وتحصنت بحكم المحكمة الإدارية العليا وهى محكمة الموضوع الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 2019 في الطعن رقم 19265 لسنة 65 ق عليا وأصبحت بمعزل عن هذا الحكم وموضوع الدعوى ولم تعد قابلة لنظر أو طعن.

كانت محكمة الأمور الأمور المستعجلة قضت بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، بعد عقد عموميتين متضاربتين من نقيب الصيادلة الموقوف، ومجموعة من الأعضاء واتخاذ قرارات متضاربة بهما لصالح الطرفين.

وأوضحت النقابة أنها تعرضت لمحاولات عدة لفرض الحراسة القضائية وفى كل مرة كان حكم الحراسة يلغى في مرحلة الاستئناف، وأربع محاولات متتالية فشلت كان آخرها الحكم الأخير رقم 368 لسنة 2015، والمستأنف تحت رقم 213 لسنة 2015 وهو أخطر حكم تعرضت له النقابة، وأصبحت فعليا تحت الحراسة وأجريت انتخابات مارس 2015 في ظل هذا الحكم.