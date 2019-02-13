محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
دعا الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بالجلوس مع الشباب في دوائرهم الانتخابية، لشرح التعديلات الدستورية.
وقال عبدالعال، خلال كلمته في الجلسة العامة لمناقشة تقرير اللجنة العامة حول مقترح التعديلات الدستورية، اليوم الأربعاء، إن "النواب لايزال أمامهم وقت كافِ لشرح التعديلات، لاسيما أن اللجنة التشريعية أمامها 30 يوما لمناقشة تلك التعديلات".
وأضاف: "يجب الشرح للشباب بأن البرلمان لا يقوم بعمل يخالف القانون فهذا دوركم ومسئوليتكم".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالعال لـ"النواب": اجلسوا مع الشباب واشرحوا لهم التعديلات الدستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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