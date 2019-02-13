مقتل ثلاثة مواطنيين في انفجار باليمن

عناصر من الحوثيين

وكالات:

لقي رجل وامرأتان مصرعهم، اليوم الأربعاء، جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات ميليشيا الحوثي، في مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وذكرت مصادر محلية للموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت"

أن عبوة ناسفة انفجرت في قرية "الدوح"، ما تسبب في استشهاد المواطن وشقيقتين.



وأضحت المصادر أن المواطنين الثلاثة كانوا يستقلون دراجة نارية ويمرون في

الطريق العام، عندما انفجرت بهم العبوة.



تجدر الأشارة إلى أن ميليشيات الحوثي تتعمد زراعة الألغام الأرضية والعبوات الناسفة ، المحرمة دوليًا بشكل عشوائي وكثيف في المناطق التي يتم طردها منها، مما تسبب في سقوط المئات من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال.