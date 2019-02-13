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أكد المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، اليوم الأربعاء، على أنه "لا يمكن تصور حل أي مشكلة مع أمريكا"، وأن "التفاوض معها سيعود علينا بالضرر المادي والمعنوي".
وفي بيان صدر عنه بمناسبة الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الايرانية ، قال خامنئي إن بلاده تواجه اليوم تحديا سببه "تواجد إيران المقتدرة علىحدود الكيان الصهيوني وإنهاء النفوذ غير الشرعي لأمريكا في منطقة غرب آسيا، ودعم الجمهورية الإسلامية لكفاح المجاهدين الفلسطينيين في قلب الأراضي المحتلة، والدفاع عن الراية الخفاقة لحزب الله والمقاومة في كل هذه المنطقة".
وتابع: "وإذا كانت مشكلة الغرب في ذلك الحين
كانت هذه تفاصيل خبر خامنئي: لا جدوى من التفاوض مع أمريكا ولن يعيق أحد نقل أسلحتنا للمقاومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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