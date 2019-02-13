ترامب يطلب من إلهان عمر الاستقالة

وكالات:

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعتذار عضو الكونجرس الجديدة إلهان عمر، عن إشارتها إلى أن زملاء لها يدعمون إسرائيل لأنهم يتقاضون أموالًا منها، بـ"أعرج"، موضحا أنها يجب أن تستقيل.

كانت النائبة الديمقراطية عن ولاية مينسوتا إلهان عمر، وهي واحدة من بين أول امرأتين مسلمتين تخدمان في الكونجرس، انتقدت في تغريدتين في نهاية الأسبوع الماضي لجنة الشئون العامة

الإسرائيلية - الأمريكية (أيباك).

وقالت إلهان إن "الأمر كله يتعلق بـ"رضيع أسرة بنجامين" المصطلح الذي يعني بالعامية الأمريكية ورقة نقدية فئة 100 دولار.

ردا على سؤال حول من تعتقد أنه يدفع لأعضاء الكونجرس مقابل دعم إسرائيل، قالت إلهان "أيباك".

وفي السياق، قال ترامب للصحفيين في اجتماع للإدارة، إن "معاداة السامية

ليس لها مكان في كونجرس الولايات المتحدة".

وأضاف أنه أمر "مريع" ما قالته إلهان، "أعتقد أنها يجب أن تستقيل من الكونجرس أو يجب أن تستقيل بالتأكيد من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب. ما قالته متجذر في قلبها".

وتابع أن اعتذارها كان "أعرجا وهي لم تكن تعني كلمة واحدة".

كانت إلهان قد قالت إنها لم تكن لديها نية للإساءة إلى أي شخص، بما في ذلك اليهود الأمريكيون، عندما أشارت إلى أن أعضاء اللوبي كانوا يدفعون للمشرعين لدعم إسرائيل.