وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعتذار عضو الكونجرس الجديدة إلهان عمر، عن إشارتها إلى أن زملاء لها يدعمون إسرائيل لأنهم يتقاضون أموالًا منها، بـ"أعرج"، موضحا أنها يجب أن تستقيل.
كانت النائبة الديمقراطية عن ولاية مينسوتا إلهان عمر، وهي واحدة من بين أول امرأتين مسلمتين تخدمان في الكونجرس، انتقدت في تغريدتين في نهاية الأسبوع الماضي لجنة الشئون العامةالإسرائيلية - الأمريكية (أيباك).
وقالت إلهان إن "الأمر كله يتعلق بـ"رضيع أسرة بنجامين" المصطلح الذي يعني بالعامية الأمريكية ورقة نقدية فئة 100 دولار.
ردا على سؤال حول من تعتقد أنه يدفع لأعضاء الكونجرس مقابل دعم إسرائيل، قالت إلهان "أيباك".
وفي السياق، قال ترامب للصحفيين في اجتماع للإدارة، إن "معاداة السامية
وأضاف أنه أمر "مريع" ما قالته إلهان، "أعتقد أنها يجب أن تستقيل من الكونجرس أو يجب أن تستقيل بالتأكيد من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب. ما قالته متجذر في قلبها".
وتابع أن اعتذارها كان "أعرجا وهي لم تكن تعني كلمة واحدة".
كانت إلهان قد قالت إنها لم تكن لديها نية للإساءة إلى أي شخص، بما في ذلك اليهود الأمريكيون، عندما أشارت إلى أن أعضاء اللوبي كانوا يدفعون للمشرعين لدعم إسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يطلب من إلهان عمر الاستقالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.