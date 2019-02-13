كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مذكرة تفاهم بين السعودية والسودان في النفط والغاز على البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان، علي بن حسن جعفر، إن البحر الأحمر فيه اكتشافات غاز سبق وأعلنتها شركة (أرامكو) السعودية، مشيرا إلى عمق التعاون بين البلدين.

وتسلم وزير النفط والغاز والمعادن السوداني، أزهري عبدالقادر، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم من نظيره وزير البترول والثروة المعدنية السعودي للتعاون بين البلدين في في مجال النفط والغاز على ساحل البحر الأحمر.

وقال بن علي بحسب (باج نيوز) إن المملكة العربية السعودية تتطلع لابرام اتفاقية إطارية وتعاون كبير مع السودان في مجال النفط والغاز.

ومن جانبه قال وزير النفط السوداني، إن السودان على استعداد لبداية عمل فعلي مع المملكة في ساحل البحر الأحمر.

وأكد أزهري أهمية التواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية في مايتعلق بمذكرة التفاهم ومقترح تكوين لجان مختصة.

وبحث اللقاء التعاون بين البلدين في مجال النفط والغاز في منطقة البحر الأحمر.