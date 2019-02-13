كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرزاز يقلّص موكبه إلى سيارتين فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد موقع "خبرني" الأردني، يوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء عمر الرزاز قلّص عدد سيارات موكبه إلى اثنتين فقط. وأشار الموقع الأردني إلى أن موكب رئيس الوزراء الأردني كان يضم 7 سيارات. وسيقتصر الموكب على سيارتين من طراز "تويوتا برادو" و"شيفروليه"، لخصائصهما الاقتصادية. ويأتي قرار رئيس الوزراء، ضمن سياسة خفض النفقات الحكومية.

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