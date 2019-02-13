كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة العدل الدولية تقبل الدعوى الإيرانية ضد واشنطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم الأربعاء عن قبولها الدعوى الإيرانية ضد الولايات المتحدة، وأكدت اختصاصها باتخاذ القرار بشأنها.

وقررت المحكمة أنها ستنظر في دعوى إيران بشأن مبلغ 1.75 مليار دولار من الأموال الإيرانية التي قامت واشنطن بتجميدها.

وقامت الولايات المتحدة في مايو 2018 بتجميد تلك الأموال بعد أن أصدرت المحكمة الأمريكية العليا في عام 2016 قرارا ينص على أن إيران يجب أن تدفع هذه الأموال لأسر الناجين من الهجمات الإرهابية التي تتهم إيران بالوقوف وراءها، بما في ذلك الهجوم الذي استهدف مقر المارينز الأمريكيين في بيروت عام 1983.

واعتبرت إيران الإجراءات الأمريكية انتهاكا لمعاهدة الصداقة الموقعة بين البلدين في عام 1955، أي قبل سنوات طويلة من الثورة الإسلامية في إيران وقطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن. وانطلاقا من ذلك رفعت طهران في أكتوبر الماضي دعوتها أمام محكمة العدل الدولية.