كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا: نستبعد المشاركة في تدخل عسكري بفنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء، استبعادها مشاركة برلين في تدخل عسكري محتمل في فنزويلا.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، ميشائيل روت، أمام البرلمان اليوم: "نعمل من أجل حل سلمي، وهو الحل الذي يتخلى عن الوسائل العسكرية".
وأضاف روت، "ندعو كل الأطراف بقوة إلى نبذ العنف"، للتوصل إلى حل سياسي مقرون بانتخابات جديدة حرة وديمقراطية في فنزويلا.
يذكر أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يمنع وصول مساعدات إنسانية من الخارج إلى بلاده بدعوى أن المساعدات، تمهد لتدخل عسكري في بلاده.
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