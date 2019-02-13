محكمة الإرهاب بسلا تقضي بتأييد براءة زينب بنموسى من تهمة الإرهاب

قضتت غرفة الإستئناف بمحكمة الارهاب بمدينة سلا، اليوم الأربعاء، بتأييد الحكم الابتدائي ببراءة زينب بنموسى من تهمة الإرهاب، بعدما توبعت إثر تدوينة فيسبوكية.

وكانت زينب بنموسى نشرت تدوينة في حسابها جاء فيها: “أنا ببساطة متعصبة عنصرية أحارب الإسلام، وأكره المسلمين، وكون نلقى نفد فيهم هجمة إرهابية ببوطاكاز، ومع إعدام مرسي، وسجن الفيزازي، وتعذيب القرضاوي، لذا ما تبقاش تقولي أين المبادئ”، وهي التدوينة، التي جرت عليها اتهامات بـ “نشر أفكار متطرفة تحرض على القتل والكراهية”.

غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة ذاتها كانت قد قضت منتصف سنة 2017، ببراءة المدونة زينب بنموسى من تهم التحريض والإشادة بالإرهاب.