المعتصم: لن أحج ما دام بن سلمان حاكما.. فقراء المغرب وفلسطين واليمن أولى بالأموال من التآمر وإشعال الفتن

أعلن مصطفى المعتصم، أمين عام حزب البديل المنحل، قراره مقاطعة شعيرة الحج، الركن الخامس في الإسلام، وذلك رفضا لممارسات نظام الحكم في الرياض، ومواقفه من القضايا العربية.

وقال المعتصم، في تدوينة على حسابه في “فايسبوك”: إن “الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، لمن استطاع إليه سبيلا طبعا، وأنا اليوم أستطيع إليه سبيلا، لكنني اتخذت قرارا بمقاطعة الحج، والعمرة”، موضحا أن سبب قراره أنه “يخشى أن يذهب درهم واحد من نفقات ذلك إلى شراء أسلحة لقتل الشعب اليمني، أو لإدامة الفتنة، أو التآمر على أمن ووحدة هذا البلد العربي والإسلامي أو ذاك، أو لإشعال الحروب الطائفية، والعرقية، والمذهبية في ربوع هذا الوطن العربي الإسلامي الكبير” .

وأضاف المعتصم: “اتخذت هذا القرار مادام في السعودية حكاما كمحمد بن سلمان، اتخذت هذا القرار وأنا على يقين تام بأن ربي، الذي أُومن به لن يرضى عني حينما أشارك، ولو بقطمير من أموال هذه الشعيرة المقدسة لتصفية القضية الفلسطينية في صفقات مشبوهة كصفقة القرن، وغيرها، أو في شراء ذمة ترامب وآل ترامب: إفنكا وكوشنير، وميلاني، وفِي شراء أصدقاء ترامب: بومبيو وبولتون”.

وتابع المعتصم “فقراء المغرب، والمحاصرين في غزة، وجوعى اليمن، ولاجئي سوريا، وغيرهم أولى بأموال نفقات الحج والعمرة، التي تتضمن ضريبة على القيمة المضافة، تأخذها الدولة السعودية، وقد تذهب إلى تمويل حفلات تركي آل الشيخ، السيء السمعة”.

وكانت نقابة أئمة تونسية قد اتخذت قرارا مشابها، ولكن لأسباب مختلفة، حيث طالبت حكومة بلادها بصرف أموال الحج في دعم المواطنين.

وأعرب الفاضل عاشور، الكاتب العام لنقابة الأئمة عن مخاوف من عزوف بعض الحجيج عن أداء مناسك الحج، بسبب غلاء الأسعار، مذكرا بأن حوالي 600 مترشح للحج عام 2014 تخلوا عن حقهم في أداء الفريضة، بسبب غلاء الأسعار.

ودعا عاشور، في تصريح لوسائل إعلام تونسية، إلى ضرورة توعية الحجيج بأن هذه الفريضة تؤدى مرة في العمر، وإلى ضخ أموال الحج في إنشاء صندوق للمساهمة في التخفيض من مديونية الدولة، وإحداث مواطن شغل، أو إنقاذ عائلات من الفقر.