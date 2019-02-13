مقتل 20 على الأقل من الحرس الثوري الإيراني في هجوم انتحاري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل 20 شخصًا وأصيب العشرات في تفجير استهدف حافلة للحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوشستان جنوبي شرق إيران، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية، عن مصدر في المنطقة، أن التفجير نتج عن عملية انتحارية استهدفت الحافلة خلال مرورها عبر الطريق بين مدينتي خاش وزاهدان في محافظة سيستان وبلوشيستان جنوبي شرق البلاد.
وأكد الحرس الثوري الإيراني، تعرض حافلة كانت تقل عناصر منه لتفجير، وقال إن العملية استهدفت عددا من القوات الحدودية التابعة له.
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