القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 5 أشخاص خلال رحلة جوية انطلقت من مدينة ليون الفرنسية باتجاه مطار اللد (بن غوريون)، مساء اليوم الأربعاء، إثر تعرض الطائرة لجيوب هوائية (مطبات هوائية تنتج عنها حركة دوامية)، بحسب سلطة المطارات والموانئ الإسرائيلية.
وتسود حالة من التأهب في المطار، حيث تم استدعاء طواقم الإسعاف التابعة لـ"نجمة داود الحمراء"، لتقديم العلاج للمصابين الذين يعانون من إصابات في الأطراف.
وأوضحت سلطة المطارات، في بيان صدر عنها، أن الرحلة القادمة من ليون من المفترض أن تهبط خلال 40 دقيقة.
ووصل عدد كبير من طواقم الإنقاذ والطواقم الطبية لاستقبال المصابين المسافرين عبر رحلة تابعة لشركة "ترانسافيا" الهولندية، القادمة من مدينة ليون الفرنسية.
كانت هذه تفاصيل خبر تأهب في مطار اللد: مصابون في رحلة قادمة من ليون تعرضت لجيوب هوائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.