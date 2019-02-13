تأهب في مطار اللد: مصابون في رحلة قادمة من ليون تعرضت لجيوب هوائية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 5 أشخاص خلال رحلة جوية انطلقت من مدينة ليون الفرنسية باتجاه مطار اللد (بن غوريون)، مساء اليوم الأربعاء، إثر تعرض الطائرة لجيوب هوائية (مطبات هوائية تنتج عنها حركة دوامية)، بحسب سلطة المطارات والموانئ الإسرائيلية.

وتسود حالة من التأهب في المطار، حيث تم استدعاء طواقم الإسعاف التابعة لـ"نجمة داود الحمراء"، لتقديم العلاج للمصابين الذين يعانون من إصابات في الأطراف.

وأوضحت سلطة المطارات، في بيان صدر عنها، أن الرحلة القادمة من ليون من المفترض أن تهبط خلال 40 دقيقة.

ووصل عدد كبير من طواقم الإنقاذ والطواقم الطبية لاستقبال المصابين المسافرين عبر رحلة تابعة لشركة "ترانسافيا" الهولندية، القادمة من مدينة ليون الفرنسية.