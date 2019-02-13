انت الان تتابع تفاصيل خبر الصومال.. مقتل 12 مسلحاً من "الشباب" في غارات أمريكية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 13 فبراير 2019 06:47 مساءً - أعلنت واشنطن، اليوم الأربعاء، مقتل 12 مسلحاً من "حركة الشباب" الصومالية، على أثر غارتين شنتهما المقاتلات الأمريكية استهدفتا مناطق مختلفة توجد فيها الحركة.

وأكدت القيادة العسكرية الأمريكية بأفريقيا، في بيان لها عبر صفحتها في موقع "تويتر"، مقتل 12 مسلحاً في غارات لقواتها قرب جانالي في منطقة شيبلي السفلى، يوم الاثنين الماضي.

وتشترك القوات الأمريكية مع قوات الاتحاد الأفريقي وقوات الأمن الوطني الصومالي في عمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب في الصومال.

وأُسست حركة "الشباب المجاهدين" الصومالية عام 2004، وتتعدد أسماؤها ما بين "حركة الشباب الإسلامية"، و"حزب الشباب"، و"الشباب الجهادي"، و"الشباب الإسلامي"، وهي حركة مسلحة تتبع فكرياً لتنظيم القاعدة، وتُتهم من عدة أطراف بالإرهاب، وتقول إنها تسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد.

ونفّذ الجيش الأمريكي 39 غارة جوية، خلال العام الماضي، استهدفت مقاتلي حركة الشباب، التي تسيطر على أجزاء من المناطق الوسطى والجنوبية الريفية في الصومال، حسب إحصاءات أمريكية.

وتشنّ القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا غارات في الصومال، ضمن شراكة مع قوات الاتحاد الأفريقي والقوات الصومالية لمكافحة الإرهاب.

ويعاني البلد، الواقع شرقي أفريقيا، من هجمات متكرّرة لحركة الشباب المتمردة منذ نحو 10 سنوات.