انت الان تتابع تفاصيل خبر مصر تعدم 6 معتقلين سياسيين خلال أسبوع والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 13 فبراير 2019 06:47 مساءً - أعدمت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، 3 سجناء سياسيين ينتمون لـ"جماعة الإخوان المسلمين"، بعد أيام قليلة من تنفيذها حكماً مشابهاً بحق 3 سجناء،

ونقل "موقع روسيا اليوم"، عن مصادر أمنية مصرية في مصلحة السجون، أن "السلطات نفّذت حكم الإعدام بحق الأشخاص الثلاثة؛ بدعوى قتلهم اللواء نبيل فراج، أحد القيادات الأمنية التابعة للشرطة، وبشبه التورّط في أحداث اقتحام قسم كرداسة قبل 5 سنوات".

ولم يذكر المصدر أسماء المُعدمين الثلاثة، لكن ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إن الحكم نُفّذ بحق: "محمد سعيد فرج، ومحمد عبد السميع حميدة، وصلاح فتحي النحاس"، دون أن تؤكد جهات رسمية أسماءهم.

وقبل أسبوع، وتحديداً في 7 فبراير الجاري، ذكرت شبكة "رصد" أن السلطات المصرية نفّذت حكم الإعدام بحق 3 معتقلين سياسيين، في قضية مقتل نجل مستشار بمحكمة استئناف القاهرة، في منطقة حي الجامعة بالمنصورة.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية دانت في بيان، ليل الخميس الماضي، تنفيذ السلطات المصرية حكم إعدام بحق ثلاثة "سجناء سياسيين"، مؤكدة أنهم تعرّضوا للتعذيب للإدلاء باعترافاتهم.

وقالت المنظمة في بيانها: إن "خطاباً مسرباً من أحد المتهمين تم إرساله لمرصد طلاب الحرية (وهو مرصد أسسته مجموعة من المحامين الحقوقيين والنشطاء) يؤكد أن الاعترافات كانت تحت التعذيب".

وتنتقد مؤسسات حقوقية دولية أوضاع حقوق الإنسان بمصر؛ في ظل تصاعد موجة الإعدامات والاعتقالات السياسية بعد وصول عبد الفتاح السيسي إلى منصب رئيس الجمهورية، عقب انقلاب نفذّه مع الجيش، منتصف 2013.