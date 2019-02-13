قتلى وجرحى من الحرس الثوري تفجير انتحاري جنوب شرق إيران

الخليج 365/ بغدادأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الاربعاء، بأن 40 شخصا على الأقل سقطوا بين قتيل وجريح بهجوم انتحاري استهدف الحرس الثوري الإيراني جنوب شرقي البلاد.

وقالت وكالة "إرنا" الرسمية الايرانية، إن "حافلة تقل قوات منتسبة الى الحرس الثوري بالقرب من طریق خاش - زاهدان التابع لمدينتي سیستان وبلوجستان، جنوب شرق ايران، تعرضت للتفجير، مساء اليوم، إثر عملیات إنتحاریة".



وأضافت إرن ان "الحادث الإرهابي أسفر حتى الآن عن مقتلد 20 شخصا وإصابة 20 آخرین".