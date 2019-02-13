مصورة إيرانية تحتج على استخدام ترامب في تغريدته صورة التقطتها

الخليج 365/ بغدادأعربت المصورة الإيرانية، يلدا معاييري، عن احتجاجها على استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحدى الصور التي التقطتها، في تغريدة موجهة ضد سلطات الجمهورية الإسلامية.

وفي الذكرى الـ40 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، نشر ترامب على حسابه في "تويتر" تغريدة قال فيها إن إيران شهدت "40 عاما من الفساد والقمع والإرهاب"، وذلك بجانب الصورة التي تظهر امرأة ترفع يدها أثناء الاحتجاجات الشعبية المعارضة في طهران أواخر عام 2017.



ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن المصورة المعارضة تعبيرها عن صدمتها وأسفها إزاء استخدام ترامب لصورة التقطتها، قائلة: "شعرت كأنني تعرضت للخداع والإساءة.. شعرت بالأسف البالغ عندما رأيت أن الرجل الذي ألحق كثيرا من الألم بي وبمواطني بلدي يستخدم صورتي لتقديم أجندته الخاصة".

وشددت المصورة على أنها خاطرت بنفسها أثناء التقاط هذه الصورة "ليس ليستغلها أحد للضغط على الإيرانيين".

والتقطت معاييري التي سبق أن عملت في السودان والصومال وباكستان والعراق، هذه الصورة في 30 ديسمبر 2017 أمام جامعة طهران، وسط أعمال شغب اندلعت بين المحتجين وقوات الأمن مع انتشار مكثف للغاز المسيل للدموع.

وباعت معاييري هذه الصورة إلى وكالتي "فرانس برس" و"أسوشيتد برس"، وطالبتهما بعدم ذكر اسم المصور خوفا من أن يجلب ذلك مشاكل قانونية لها داخل بلاده، وسرعان ما أصبحت الصورة رمزا للاحتجاجات الإيرانية.

وبعد ستة أشهر، أعلنت معاييري أن الصورة التقطت من قبلها، وحصلت على الجائزة الأولى في الجمعية الإيرانية للمصورين دون منازع.

