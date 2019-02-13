مقتل 3 مدنيين بانفجار عبوة حوثية بالحديدة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 3 مدنيين، الأربعاء، بانفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية حيس بمحافظة الحديدة غربي اليمن.
وقال بيان صادر عن ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني إن رجلا وامرأتين قتلوا بانفجار عبوة ناسفة حوثية أثناء مرورهم في الطريق على متن دراجة نارية كانوا يستقلونها في قرية الدوح بمديرية حيس.
وأضاف البيان أن عددا من الأهالي حاولوا إسعاف الضحايا الذين تعرضوا للانفجار إلى المستشفى الميداني في مديرية الخوخة المجاورة؛ لكنهم كانوا قد فارقوا الحياة.
ولفت البيان إلى أن مليشيا الحوثي تستغل الهدنة الأممية، وتقوم بعمليات تسلل من حين لآخر عن طريق المزارع إلى الطرقات، وتزرع العبوات الناسفة والألغام التي راح ضحيتها العشرات من المواطنين في مديرية حيس ومناطق أخرى متفرقة في محافظة الحديدة.
وكان تقرير حكومي أعلن، أمس الثلاثاء، مقتل 76 مدنيا وجرح قرابة 500 آخرين في 1112 خرقا حوثيا للهدنة في محافظة الحديدة التي بدأ سريانها في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
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