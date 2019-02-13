20 قتيلا من الحرس الثوري إثر تفجير انتحاري جنوبي إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 20 من عناصر الحرس الثوري الإيراني الإرهابي على الأقل وأصيب 20 آخرون، الأربعاء، في تفجير انتحاري استهدف الحرس الثوري الإيراني جنوبي إيران، بحسب الوكالة الرسمية الإيرانية ووسائل إعلام محلية.
وقالت وكالة الأنباء الحكومية الإيرانية إن تفجيرا وقع جنوب شرقي البلاد أسفر عن مقتل 20 من عناصر الحرس الثوري وجرح 20 آخرين.
وأضافت الوكالة أن التفجير وقع في إقليم سيستان وبلوشستان، ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.
يذكر أن المقاطعة شهدت اشتباكات بين القوات الإيرانية والانفصاليين، فضلاً عن مهربي المخدرات.
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