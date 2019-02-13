انت الان تتابع انتهت القضية..جوايدو يمهد لإعادة العلاقات مع إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلن خوان جوايدو، سعيه استئناف العلاقات مع تل أبيب، بعدما قطعتها كاراكاس تضامنا مع الفلسطينيين بسبب العدوان الإسرائيلية، في خطوة تأتي بمثابة رد الجميل لإسرائيل بعد اعترافها بتنصيب جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا، على غرار العديد من الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة التي أعلنت دعمها أيضا بعد دقائق من التنصيب. وفيما يتمسك الرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو بمقاطعة إسرائيل وعدم استئناف العلاقات التي قطعها معها قبل عدة سنوات سلفه هوجو تشافيز، قال جوايدو: «يسعدني أن أعلن أن عملية إرساء العلاقات مع إسرائيل بلغت ذروتها».
وتابع جوايدو: «أن إعلانا رسميا عن إعادة العلاقات مع إسرائيل وفتح سفارة جديدة لفنزويلا هناك سيحدث في الوقت المناسب»، وفقً لروسيا اليوم. وأعلنت فلسطين ورئيسها محمود عباس، وكذلك منظمة التحرير الفلسطينية وكافة فصائلها، دعمها لنيكولاس مادورو. وكان الرئيس السابق هوجو تشافيز قطع العلاقات مع إسرائيل
وتابع جوايدو: «أن إعلانا رسميا عن إعادة العلاقات مع إسرائيل وفتح سفارة جديدة لفنزويلا هناك سيحدث في الوقت المناسب»، وفقً لروسيا اليوم.
وأعلنت فلسطين ورئيسها محمود عباس، وكذلك منظمة التحرير الفلسطينية وكافة فصائلها، دعمها لنيكولاس مادورو.
وكان الرئيس السابق هوجو تشافيز قطع العلاقات مع إسرائيل بسبب حربها ضد غزة عام 2008-2009، وعزز علاقات بلاده مع الفلسطينيين، وكذلك مع إيران عدوة إسرائيل اللدودة، وقال زعماء إسرائيليون، إن الوضع في كاراكاس يدفع اليهود الفنزويليين للرحيل عن البلاد.
وقال جوايدو، في مقابلة مع صحيفة «إسرائيل هيوم»: «هذه الجالية اليهودية نشطة للغاية وناجحة وساهمت بشكل كبير في مجتمعنا».
اقرأ أيضًا:
فنزويلا:سنراجع علاقاتنا مع الدول التي اعترفت بجوايدو
جوايدو يحذر الجيش: منع المساعدات جريمة ضد الإنسانية
كانت هذه تفاصيل خبر انتهت القضية..جوايدو يمهد لإعادة العلاقات مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.