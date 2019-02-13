وصول الحريري إلى منتدى "الطائف إنجازات وأرقام وشركاء" في واجهة بيروت البحرية

وصل رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ إلى واجهة ​بيروت​ البحرية للمشاركة في منتدى "​الطائف​ إنجازات وأرقام وشركاء" إلى جانب السفير السعودي ​وليد البخاري​ وعدد من النواب والوزراء.

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