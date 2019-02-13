محكمة العدل الدولية تحكم لصالح إيران بقضية أموالها المجمدة في أميركا

أصدرت ​محكمة​ العدل الدولية حكمها بقضية الأموال ال​إيران​ية المجمدة في ​الولايات المتحدة​ لصالح إيران، وتضمن الحكم تحرير ملياري ​دولار​ من الأموال الإيرانية المجمدة. وأكد رئيس المحكمة أن "الولايات المتحدة أصدرت قرارا يتعلق بتجميد أصول أموال إيرانية على أراضيها"، مشيراً إلى أن "إيران تنتهك بنودا في معاهدة التسلح". وأوضح أنه "لا بد من التحقق من شكوى إيران وبأنها ضمن معاهدة التسلح"، معتبراً أن "الحجج الأميركية جاءت بناء على خرق إيران لمعاهدة التسلح". فيما قدمت المحكمة تفسيرها للاعتراضات المقدمة من إيران بشأن أموالها المحجوزة في ​أميركا​.

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