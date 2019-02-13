البخاري أعلن رفع حظر سفر السعوديين للبنان: حصلنا على تطمينات بشأن الوضع الامني

أعلن السفير السعودي في ​لبنان​ ​وليد البخاري​ في تصريح له من السراي الحكومي بعد لقاء رئيس الحكومة سعد الحريري عن "رفع حظر سفر المواطنين السعوديين إلى لبنان"، موضحاً أنه "نظرا لانتفاء المسببات الامنية التي دعت فيها ​السعودية​ إلى تحذير مواطنيها من السفر إلى لبنان وبناء على التطمينات التي تلقتها السعودية من ​الحكومة اللبنانية​ من جهة استقرار الاوضاع الامنية تم اتخاذ هذا القرار".

ولفت إلى أن "الموفد الملكي السعودي المستشار نزار العلولا العلولا نقل التهاني للحريري بتشكيل الحكومة وناقشنا العديد من الملفات والقضايا وأهمها حول التحضير للجنة المشتركة بين البلدين"، مشيراً إلى أن "اللجنة المشتركة ستعزز العلاقات الثنائية بشكل مؤسساتي ونتمنى ان تنتهي التحضيرات بشكل جيد".