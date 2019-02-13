نتانياهو يلتقي وزير الخارجية العُماني في وارسو

أعلن مكتب ​رئاسة الحكومة​ الإسرائيلية، في بيان، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ التقى وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي في العاصمة البولندية ​وارسو​.

وأكد نتانياهو، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أن "اللقاء يمهد الطريق أمام قوى كثيرة أخرى للقيام بما تفضلتم به، أي الامتناع عن التمسك بالماضي والمضي قدما نحو المستقبل"، مشيراً إلى أن "قوى كثيرة تحذو حذوكم بما فيها قوى تتواجد هنا في المؤتمر".

ولفت نتانياهو إلى "أنني أشكركم على هذه ​السياسة​ الإيجابية التي تتجه نحو المستقبل والتي قد تؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار لصالح الجميع. أشكركم باسم المواطنين الإسرائيليين وأسمح لنفسي بأن أقول ذلك أيضا باسم الكثيرين في ​الشرق الأوسط​".

فيما أكد بن علوي أن "هذه هي رؤية جديدة وهامة حول المستقبل. لقد عانى الشعوب في الشرق الأوسط كثيرا لأنهم بقوا في الماضي. هذا هو عهد جديد يخدم المستقبل ويخدم تحقيق الازدهار لصالح جميع الشعوب".

ويشارك كل من نتانياهو وبن علوي في مؤتمر وارسو الذي تنظمه كل من ​بولندا​ و​الولايات المتحدة​ حول الشرق الأوسط.

يذكر أن نتانياهو كان قد زار ​سلطنة عمان​ في السادس والعشرين من تشرين الأول الماضي، والتقى بالسلطان قابوس بن سعيد.