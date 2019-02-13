السجن المشدد لـ5 تجار مخدرات في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصدرت محكمة جنايات بنها، اليوم الأربعاء، أحكامًا في حق 18 تاجر مخدرات، بتهم الاتجار في "الهيروين"، وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومقاومة رجال الشرطة أثناء القبض عليهم في شبين القناطر.

وقضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات، على 5 متهمين، وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و100 ألف لـ4 آخرين والبراءة لباقي المتهمين.

بدأت الواقعة بورود معلومات سرية للمقدم محمد عبد الله السايح رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، تفيد قيام 18 شخصًا، بالاتجار في المخدرات على نطاق واسع.

وتشكل فريق بحث قاده اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية، والعميدان يحيى راضي رئيس مباحث المديرية، وعبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، لضبط المتهمين.

وأثناء القبض على المتهمين قاوم الجناة قوات الأمن، وألقي القبض على 13 شخص منهم، ولاذ الأخرين بالفرار.

وأحيلوا للنيابة فأمرت بحبسهم وتقديمهم للمحاكمة، فقضت بالسجن المشدد 10 سنوات على 5 متهمين منهم وبالغرامة على 4 آخرين والبراءة لباقي المتهمين.