افتتاح معرض الشيخ زايد للكتاب بالسادس من أكتوبر أول مارس المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعلن اتحاد الناشرين المصريين، اليوم الأربعاء، فتح باب التقديم للمشاركة في فعاليات معرض زايد العربي للكتاب، في دورته الخامسة، والمقرر إقامته خلال الفترة من أول مارس وحتى 11 مارس من العام الجاري، بشارع الروضة بجوار كلية الهندسة بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.

وذكر الاتحاد - في بيان له - أن المعرض سيقام بمشاركة الناشرين المصريين والعرب، وسيجرى دعمه بالشراء من خلال مشروع تحدي القراءة العربي. واشترط الاتحاد للمشاركة في المعرض: أن يكون الناشر عضوًا في اتحاد الناشرين المصريين وأن يكون الحجز بأسبقية السداد وأن يتم البيع بفواتير رسمية معتمدة من دار النشر.

وأشار البيان إلى أن سعر المتر 300 جنيه والأجنحة مساحة 9 أمتار ومضاعفتها، وسيكون موعد العرض يوميًا من 10 صباحًا وحتى 9 مساءً، وسيجرى إقامة برامج للأنشطة الثقافية والفنية، على هامش المعرض بهدف جذب الجمهور.

كان الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، يرافقه الأستاذ سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، قد افتتحا العام الماضي، في نفس التاريخ، فعاليات الدورة الرابعة لمعرض مدينة الشيخ زايد للكتاب، الذي تقيمه الهيئة بالتعاون مع الاتحاد، وجمعية رجال الأعمال. وحضر الافتتاح عدد من القيادات الثقافية وكبار المسئولين والشخصيات العامة والكتاب والادباء والفنانين والاعلاميين وشهد المعرض اقامة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية من حفلات توقيع وندوات مع الكتاب والمثقفين.

جدير بالذكر أن اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب أقيم مؤخرًا خلال الفترة من 23 يناير إلى 5 فبراير الجاري ولأول مرة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بمشاركة أكثر من ألف دار نشر مصرية وعربية وأجنبية ومئات الشخصيات العالمية، وحضور أكثر من 3 ملايين زائر.​