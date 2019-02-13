مرافق لكبار السن والسيدات.. تسهيلات جديدة في الحج السياحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

طالبت غرفة شركات السياحة، الشركات العاملة في الموسم، بالاستفادة من التسهيلات التي تضمنتها ضوابط الحج هذا العام خاصة فيما يتعلق بكبار السن وارتباط العائلات، موضحة أن تلقي طلبات الراغبين في الحج السياحي مستمر حتى 17 مارس المقبل، والقرعة الإلكترونية العلنية لاختيار الحجاج 27 مارس المقبل.

وقال باسل السيسي، نائب رئيس الغرفة، إن هناك جهودا تبذل لإنجاح موسم الحج هذا العام وتقديم كافة التسهيلات أمام ضيوف الرحمن من عملاء شركات السياحة، موضحا أن ضوابط الحج حددت شروطًا معينة لاستلام جوازات الراغبين في أداء مناسك الحج، أهمها ألا يقل سن الرجل عن 25 عاما إلا إذا كان مرافقا لأحد والديه، ودعما لتلك الفئة وتسهيلا على المرافقين لخدمتهم، تضمنت الضوابط تسجيلا لمرافق لأحد والديه بما لا يقل سنه عن 18 عاما.

وأضاف السيسي، في بيان اليوم الأربعاء، أنه فيما يخص السيدات، ألا تقل عن 45 عامًا، ويشترط وجود محرم مرافق لها، ويتم التسجيل معا بطلب واحد.

من جانبه، قال أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، إن الضوابط تضمنت تسهيلات للأسر وكافة حالات الارتباط العائلي، وسمحت للعائلة الواحدة بدرجة قرابة من الدرجة الأولى التسجيل في الشركات بحد أقصى خمس أفراد التسجيل برقم إيصال واحد "ارتباط عائلي فقط" لضمان لسفر جميع أفراد الأسر معا في حالة فوز أحدهم.

ونوه إبراهيم، إلى أن الضوابط تضمنت أيضا وضع قائمة انتظار لكل شركة سياحية بأسماء حجاجها مرتبا تنازليا ليتم بعد إجراء القرعة والاستقرار على العدد النهائي لأعداد المشرفين بتصعيد من يقع عليه الدور من الحجاج لاستكمال العدد المخصص لكل شركة.

بدوره، قال علاء الغمري، عضو لجنة السياحة الدينية بالغرفة، إن الضوابط راعت تحقيق كافة التسهيلات للشركات لخدمة المواطنين، كما راعت توفير برامج تناسب كل المستويات والشرائح المجتمعية مع الاهتمام بالمستوى الاقتصادي والبري مراعاة لمحدودي الدخل والطلب المتزايد من هذه الشريحة