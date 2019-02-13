عبد العال: يمكن للحكومة إلغاء ندب القضاة بسطر واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الحكومة تستطيع من خلال قرار تنفيذي من سطر واحد من الغد أن تلغي ندب القضاة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة تقرير اللجنة العامة للمجلس عن مبدأ التعديلات الدستورية.

وقال عبدالعال، ردا على تساؤل النائب عماد محروس، بشأن المادة 235 من الدستور الخاصة بإلغاء ندب القضاة في باب الأحكام الانتقالية: "إلغاء الندب قد يتم بقرار إداري يصدر من الغد فينتهي الندب".

وتساءل: "لماذا نلجأ إلى الوسيلة الأصعب وهو التشريع؟ لا يجب أن يتحمل المجلس هذا العبء بينما الحكومة يمكنها بقرار تنفيذي من سطر واحد من غد إلغاء الندب".