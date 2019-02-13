وزيرة الصحة: إدخال القسطرة الطرفية والقسطرة المخية للمبادرة الرئاسية للقضاء علي قوائم الإنتظار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ: أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة عن إدخال تخصصين جديدين للمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الإنتظار وتتضمن القسطرة الطرفية والقسطرة المخية خاصة وأن القسطرة المخية تكلفتها غالية. وأضافت وزيرة الصحة في تصريحات بمقر مجلس الوزراء أن هناك مشروع قانون معروض أمام الحكومة حاليا بشأن إنشاء صندوق الإستدامة المالية لقوائم الإنتظار والذي يسمح بدخول أكثر من تدخل جديد حسب احتياج المجتمع.​

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