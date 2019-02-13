مدبولي: نمضي في البناء على ما تحقق من نجاح ببرنامج الإصلاح الاقتصادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي والوفد المرافق له، وحضر المقابلة طارق عامر محافظ البنك المركزي.

واستهل رئيس الوزراء، اللقاء بالإعراب عن شكر الحكومة لصندوق النقد الدولي على الدعم والتعاون المستمر على مدار السنوات الثلاث الماضية، والذي أثمر عن تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، نجاحًا فاق التوقعات. وعزا رئيس الوزراء ما تحقق من نجاح إلى كل من الشعب المصري الذي تحمل الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي تضمنها تنفيذ البرنامج، وإلى القيادة السياسية التي وضعت مصالح الوطن فوق أي اعتبارات أخرى، واتخذت قرارات جريئة أثمرت عن وضع الاقتصاد المصري على المسار الصحيح.

وأشاد رئيس الوزراء بمستوى التنسيق المتميز بين الحكومة والبنك المركزي في تنفيذ خطة الإصلاح.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن القيادة السياسية والحكومة عازمون على المضي قدمًا في البناء على ما تحقق من نجاح، ومن ثم نستمر في التعاون الفني مع صندوق النقد الدولي؛ من أجل الحفاظ على مسيرة الإنجازات، وتحقيق تقدم على صعيد الإصلاح الهيكلي، مع مواصلة برامج الحماية الاجتماعية وتطويرها بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للفئات الأكثر احتياجاً.

وأشـار رئيس الوزراء إلى اللقاءات التي عقدها في دافوس مؤخرًا مع كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، ونائبها ديفيد ليبتون، وما لمسه من تقدير كبير على أعلى المستويات لحرص مصر على الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى، والبناء عليها من أجل تحسين مستويات المعيشة للشعب المصرى والأجيال القادمة.

من جانبه أشــاد جهاد أزعور بما أظهرته مصر خلال السنوات الثلاث الماضية من قدرة عالية على الالتزام بمسار الإصلاح، مؤكداً أن النجاح الكبير الذى حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وضع مصر في مرتبة متميزة اقتصادياً، حيث تحقق مصر حالياً أعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وبين الاقتصادات الناشئة، فضلاً عن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الأخرى التي تحققت وأهمها انخفاض معدلات البطالة والتضخم.

كما أشـاد أزعور بما تحقق من تنسيق غير مسبوق بين كافة الأجهزة والوزارات المصرية المعنية بتنفيذ البرنامج، وهو ما جعل المنظومة تسير وفق سيمفونية متناغمة، معتبراً ذلك أحد أهم أسباب النجاح الذى تحقق. وأثنى أزعور على ما أبدته الحكومة المصرية من حرص على استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولى، مشيراً إلى أنه إذا كان من المهم أن تحقق النصر في معركة، مثلما نجحت مصر في تطبيق برنامجها للإصلاح الاقتصادى، فإن الأهم هو أن تحافظ على هذا النصر، وهو ما تسعى الحكومة المصرية إليه حالياً.

في ذات السياق، وجه طارق عامر محافظ البنك المركزى الشكر للدكتور مدبولى والحكومة على ما تحقق من نجاح، مشيداً بما أبداه الدكتور مدبولى منذ توليه رئاسة الوزراء من دأب وتصميـم على تنفيذ برنامج الإصـــلاح بكل دقــة. وأكــد عامر أن البنك المركزى ويتواصل مع مسئولي الصندوق على مدار الفترة القادمة للاتفاق حول جوانب وأولويات التعاون الفني المقترح تنفيذه عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي.