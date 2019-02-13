سيدة إيرانية تهاجم ترامب بسبب صورة

كتبت - نور إبراهيم:

قالت مصورة إيرانية تدعى "يلدا موايرى" وتبلغ من العمر 37 عامًا، أنها تشعر بالاستياء تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن استخدم صورة لها التقطتها أثناء ظروف خطيرة كانت من الممكن أن تودي بحياتها، ضمنت الصورة متظاهرة مجهولة الهوية فى طهران رفعت قبضتها اليسرى بينما يحيط بها دخان قنابل الغاز أثناء المظاهرات

عام 2017.

نشر ترامب الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين العالمي "تويتر" وعلق عليها باللغة الفارسية قائلًا :" 40 عامًا من الفساد، 40 عامًا من القمع، 40 عامًا من الإرهاب، لقد أنتج النظام فى إيران فقط 40 عامًا من الفشل. إن الشعب

الإيرانى الذى عانى طويلًا يستحق مستقبلا أكثر إشراقا".

أعربت يلدا عن غضبها بسبب استخدام ترامب صورتها دون إذن منها في أغراض سياسية ضد بلدها مهاجمًا القيادة الإيرانية، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

وقالت إنها بمجرد أن شاهدت صورتها شعرت بالغش والإساءة، والحزن، لأنه يلحق بلدها ومواطنيها بالكثير من الألم، فبأي حق يسرق صورتها ويستخدمها لأجندته الخاصة، مضيفة:"لم أخوض هذا الخطر لأجد شخصًا ما يستغله للضغط على الإيرانيين أكثر".