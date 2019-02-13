- 1/2
- 2/2
أكدت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأربعاء، على أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يصل إسلام آباد، يوم السبت المقبل، في زيارة تستغرق يومين.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة، أن ولي عهد المملكة سيلتقي في إسلام آباد مسئولين باكستانيين عدة، بمن فيهم رئيس الوزراء، عمران خان، وقائد الجيش، الجنرال قمر جاويد باجوا.
وأوضح البيان الذي أعلنت فيهإسلام آباد للمرة الأولى تاريخ زيارة محمد بن سلمان التي طال انتظارها، أن "عددًا من العقود والبروتوكولات في قطاعات مختلفة" سيتم توقيعها بين البلدين.
ومن بين المشاريع المشتركة بناء مصفاة ومجمع نفطي بمليارات الدولارات، في ميناء غوادار الباكستاني.
وسبق أن أودعت السعودية والإمارات العربية المتحدة، مبلغا قدره
وأوردت صحيفة Wall Street Journal الأمريكية، الشهر الماضي، أن السعودية قدمت لباكستان 30 مليار دولار على شكل استثمارات وقروض.
وتعول باكستان على جذب الاستثمارات السعودية لإنقاذ اقتصادها الذي يعاني من خلل في ميزان المدفوعات، الأمر الذي انعكس في تخفيض تصنيف إسلام آباد الائتماني، في فبراير الحالي، من قبل وكالة S&P للتصنيفات الائتمانية.
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد السعودي قريبًا في باكستان لتوقيع عقود واتفاقيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.