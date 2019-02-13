ناتو: لم نتخذ قرارًا بشأن سحب قواتنا من أفغانستان

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج

وكالات:

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، أن الحلف لم يتخذ قرارًا بعد بشأن سحب قواته من أفغانستان.

وأضاف ستولتنبرج - في تصريحات نقلتها قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الأربعاء - أن الحلف لا يهدف إلى البقاء في أفغانستان إلى

الأبد، ولكن هدفه محاربة الإرهاب، ودعم وتدريب قوات الجيش والشرطة الأفغانية لكي تتمكن من تحقيق الاستقرار في بلادها.وشدد على دعم الحلف القوي للتوصل إلى اتفاق سلام سلمي في البلاد، مشيدًا بدورالرئيس الأفغاني أشرف غني ومبادرته لوقف إطلاق النار وبدء عملية السلام في العام الماضي.ويراجع وزراء دفاع حلف الأطلسي - خلال اجتماعهم في بروكسل - الوضع الحالي وتبادل وجهات النظر حول أفضل السبل لمواصلة دعم المزيد من التطوير لقوات الأمن الأفغانية والجهود الحالية للمضي قدمًا في عملية السلام والمصالحة الأفغانية التي تقودها أفغانستان.