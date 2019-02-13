كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلاً وينذر آخر في القدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الأربعاء، منزلاً فلسطينياً في حي جبل المكبر جنوب المسجد الأقصى المبارك بحجة البناء دون ترخيص.

وقالت مصادر محلية في البلدة إن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الحي برفقة جرافات تابعة للبلدية وقامت بهدم منزل ومحال تجارية مساحتها 120 متراً، بحجة البناء دون ترخيص ورمت محتوياته في العراء.

على صعيد متصل أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطناً من بلدة سلوان المجاورة بهدم منزله بحجة البناء دون ترخيص.

ويشهد هدم بيوت الفلسطينيين في القدس المحتلة تصعيداً كبيراً، بعد تدمير 10 منازل في أحياء مختلفة من المدينة في فترة لا تتجاوز الأسبوع.