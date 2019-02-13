المديرية الإقليمية للتربية الوطنية تخرج عن صمتها في قضية “البكاء الهستيري” للتلميذات

أكدت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية الفداء مرس السلطان، الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، أن البكاء الهستيري بإحدى المؤسسات التعليمية الموثق بشريط فيديو، لا علاقة له بتناول أي مادة مخدرة.

وأضافت المديرية، في بلاغ توضيحي إثر تداول هذا الشريط على بعض المواقع الإلكترونية، أنه بعد فحص التلميذات اللواتي ظهرن في الفيديو من طرف الطبيبة المختصة، والبالغ عددهن تسعة، تبين أنهن لا يعانين من أي مرض ولا تظهر عليهن أعراض تناول أي مادة مخدرة.

وتابع المصدر ذاته أن أولياء التلميذات، اللواتي يدرسن بإعدادية الإمام القسطلاني التابعة للمديرية، رافقوا بناتهن بعد استفاقتهن من هذه النوية، وواصلت المعنيات بعد ذلك دراستهن عشية اليوم نفسه (11 فبراير 2019 ) بشكل عاد.

وأشارت إلى أن التلميذات المعنيات مجدات في الدراسة ومواظبات، وحصلن خلال الدورة الأولى على نتائج حسنة، مؤكدة حرصها على جعل المؤسسات التعليمية فضاء للتربية والتعليم بعيدا عن كل ما يشوش على العملية الدراسية.

وحول ملابسات الحادث، أوضحت المديرية أن إحدى التلميذات بدأت بالبكاء ثم تبعتها مجموعة من زميلاتها، مذكرة أن مثل هذه الحالات النفسية سبق وأن سجلت في مناطق أخرى.