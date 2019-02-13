تعيين أحمد الشيخ مديرا عاما لجمعية الجليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تقدمت جمعية الجليل- الجمعية القطرية العربية للبحوث والخدمات الصحية بإدارتها وطاقمها إلى بكر عواودة بالشكر والامتنان على عطائه المثمر بإدارة جمعية الجليل، متمنين له مواصلة نجاحه وتقدمه في مسيرته المهنية والعلمية.

كما تقدمت الجمعية بإدارتها وموظفيها بالتهاني والتبريكات للباحث أحمد الشيخ محمد لاختياره المدير العام الجديد للمؤسسة، بدءًا من أول آذار/ مارس المقبل.

وأكدت الهيئة الإدارية القيمة المضافة لتعيين أحمد الشيخ، كونه من الناشطين لغيورين في المجتمع المدني بالإضافة إلى قدراته المهنية والإدارية ونجاحه برفع بنك المعلومات ركاز عاليًا خلال سنوات عمله.

وقالت إنه "إذ تؤمن جمعية الجليل بقدراتها وكنوزها تتمنى للمدير الجديد النجاح والمضي قدمًا في مسيرة تطوير وتحقيق رؤيتنا المتمثلة بالسعي نحو المساواة وسد الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والصحية والعلمية. إننا نعتز بجمعية الجليل كإحدى أهم المؤسسات الأهلية والعلمية والبحثية في مجتمعنا الفلسطيني في الداخل. فهي دائما كانت وستبقى البوصلة الموجهة، في الطرح والتنفيذ لمشاريع وأفكار ريادية وسباقة في تطوير وتعزيز مجتمعنا".

وختمت بالقول: "إننا نتطلع بمواصلة عملنا كمؤسسة رائدة في التأثير على السياسات العامة، بيت جامع للقدرات العلمية الشابة والطموحة، حاضنة للمبادرات الرائدة الناشئة ومشكلة المرجعية العلمية والمعلوماتية لجميع قطاعات مجتمعنا".