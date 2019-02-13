شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تبحث عن رفات الكويتيين فى حرب الخليج والان نبدء بالتفاصيل

دعت وزارة الدفاع العراقية المواطنين العراقيين الذين يمتلكون أية معلومات عن رفاة (العراقيين - الكويتيين) ممن فقدوا في حرب الخليج أو ما يتعلق بمفقودات الأرشيف الأميري والممتلكات الكويتية، الإدلاء بها ، واعلنت انها تخصص مكافأة مجزية لمن يدلى بأيه معلومات.



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