قناة عبرية ترصد وزيرا خليجيا دخل مقر نتنياهو عبر "الباب الخلفي"

الخليج 365/ بغدادأفادت قناة عبرية، الاربعاء، بأن وزير خارجية عربي التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على هامش مؤتمر "وارسو".

وقالت القناة العبرية الـ13 (العاشرة العبرية سابقا)، مساء اليوم، إن يوسف بن علوي، وزير الخارجية العماني، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقر إقامته بالفندق الذي يقيم فيه خلال حضوره لمؤتمر "وارسو" في العاصمة البولندية، المقرر اليوم وغدا الخميس.



وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأن يوسف بن علوي، وصل سرا إلى الفندق الذي يقيم فيه نتنياهو، في فندق "انتركونتننتال"، في العاصمة البولندية، وارسو، أثناء مشاركتهما في مؤتمر "وارسو" الدولي المناهض للسياسات الإيرانية.

وأوضحت القناة العبرية أن بن علوي شوهد وهو ذاهب إلى نتنياهو عبر مرأب الفندق الذي يقيم فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، في الفندق في وارسو، لحضور فعاليات المؤتمر الدولي المناهض لإيران.

يشار إلى أن نتنياهو زار سلطنة عمان في السادس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتقى بالسلطان قابوس بن سعيد.

