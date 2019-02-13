العدل الدولية: واشنطن اصدرت قرارا يتعلق بتجميد اصول اموال ايرانية على اراضيها

أكد رئيس محكمة العدل الدولية، الاربعاء، أن واشنطن أصدرت قرارا يتعلق بتجميد أصول أموال إيرانية على أراضيها.
وبدأت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، جلستها في لاهاي، للبت في مصير الأموال الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية، بحسب "العربية"، إن "الولايات المتحدة الاميركية أصدرت قرارا يتعلق بتجميد أصول أموال إيرانية على أراضيها"، موضحاً أن "التشريعات الأميركية تظهر تورط إيران بأعمال إرهابية منذ الثمانينات".
وأضاف "لسنا مقتنعين بادعاءات ايران بشأن انتهاك حصانة البنك المركزي".
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