الان تتابع ألمانيا.. اعتقال عنصرين من المخابرات السورية للاشتباه بارتكابهما جرائم ضد الإنسانية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 أعلن الادعاء الاتحادي الألماني، اليوم الأربعاء، القبض على اثنين من المخابرات السورية في ألمانيا، للاشتباه في ارتكابهما جرائم ضد الإنسانية.

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