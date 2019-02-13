الولايات المتحدة تسلم صواريخ ذكية موجهة بالليزر للجيش اللبناني

سلّمت الولايات المتحدة صواريخ ذكية موجهة بالليزر تزيد قيمتها على 16 مليون دولار للجيش اللبناني، الأربعاء، لتبرهن على ما وصفته "بالتزام قوي وراسخ" تجاهه.

وقال بيان للسفارة الأميركية في بيروت إن الصواريخ، التي تم نقلها بطائرة عسكرية أميركية، تشكل مكونا رئيسا لطائرة إيه-29 سوبر توكانو الهجومية التي تم تسليمها في وقت سابق للقوات الجوية اللبنانية.

وذكر البيان أن الولايات المتحدة أمدت الجيش اللبناني بمساعدات بأكثر من 2.3 مليار دولار منذ عام 2005، بهدف دعمه باعتباره "المدافع الشرعي الوحيد" عن البلد الذي تحظى فيه ميليشيات حزب الله المسلحة، المدعومة من إيران، بنفوذ كبير.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أكد، خلال زيارة إلى لبنان، هذا الأسبوع، مجددا استعداد بلاده لدعم الجيش اللبناني، لكنه قال إن على بيروت أن تبدي أولا "رغبة" في قبول هذا الدعم.

والأسبوع الماضي، قال حسن نصر الله الأمين العام لميليشيات حزب الله، التي تدرجها واشنطن على قائمة المنظمات الإرهابية، إنه مستعد لتوفير أنظمة دفاع جوي للجيش اللبناني من إيران، وتأمين "كل ما يريده ليصبح أقوى جيش في المنطقة".