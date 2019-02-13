لندن : فرص سلام في اليمن تتضاءل

قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، ان فرصة تحويل وقف إطلاق النار في اليمن إلى خطة للسلام تتضاءل .

جاء ذلك في بيان له قبل إجتماع مع وزراء خارجية الولايات المتحدة والسعودية والإمارات .

وأضاف "أمامنا الآن فرصة آخذة في التضاؤل لتحويل وقف إطلاق النار إلى مسار دائم للسلام" .. مشيراً إلى أنه تحقق تقدم حقيقي بالنسبة للتوصل إلى حل سياسي، لكن هناك أيضا مشاكل حقيقية تتعلق بالثقة بين الطرفين، مما يعني أن اتفاق ستوكهولم لا ينفذ بالكامل .

وعاودت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، أمس، استهداف صوامع الغلال في مطاحن البحر الأحمر ومستودعات الحبوب التابعة لبرنامج الغذاء العالمي في مدينة الحديدة غرب اليمن للمرة الثالثة خلال أسابيع.

وأفاد مصدر عسكري أن التصعيد الحوثي المستمر باتجاه المطاحن يهدد مباشرة بإتلاف مخزون الحبوب والإغاثة التابع للأمم المتحدة، وتدمير الكميات التي نجت سابقاً من حرائق ناتجة عن القصف بقذائف الهاون على فترات متفرقة.

وكان قصف بقذائف الهاون تعاقب سابقاً على تدمير كميات من القمح المخزن في صوامع مطاحن البحر الأحمر.