مباحثات يمنية أوروبية لدعم إعادة الإعمار

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن) بحث نائب رئيس الوزراء اليمني الدكتور سالم الخنبشي، اليوم (الأربعاء) بالعاصمة المؤقتة عدن، مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي السفيرة انتونيو بيروتا والوفد المرافق لها، عدداً من القضايا المتعلقة بخطة إعادة الاعمار والتعافي الاقتصادي في اليمن. ونوه الخنبشي بمساعدات الاتحاد الأوروبي لليمن خلال الفترة الماضية والتي بلغت حوالي 544 مليون يورو.

بحث نائب رئيس الوزراء اليمني الدكتور سالم الخنبشي، اليوم (الأربعاء) بالعاصمة المؤقتة عدن، مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي السفيرة انتونيو بيروتا والوفد المرافق لها، عدداً من القضايا المتعلقة بخطة إعادة الاعمار والتعافي الاقتصادي في اليمن. ونوه الخنبشي بمساعدات الاتحاد الأوروبي لليمن خلال الفترة الماضية والتي بلغت حوالي 544 مليون يورو.

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