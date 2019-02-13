شكرا لقرائتكم رئيس العدل الدولية: إيران تنتهك بنوداً في معاهدة التسلح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، جلستها في لاهاي، للبت في مصير الأموال الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية عبدالقوي يوسف، إن واشنطن أصدرت قرارا يتعلق بتجميد أصول أموال إيرانية على أراضيها.
وأكد يوسف "لا يمكننا تبني تفسير إيران واعتراضاتها بشأن أموالها المحجوزة".
وعبر رئيس المحكمة الدولية عن عدم قناعة المحكمة بادعاءات طهران بشأن انتهاك حصانة البنك المركزي الإيراني.
وقال رئيس المحكمة إن التشريعات الأميركية تظهر تورط إيران بأعمال إرهابية منذ الثمانينات.
وأضاف رئيس محكمة العدل الدولية، إنه لا بد من التحقق من شكوى إيران وبأنها ضمن معاهدة التسلح، معتبرا أن الحجج الأميركية جاءت بناء على خرق إيران لمعاهدة التسلح.
وقدمت المحكمة تفسيرها للاعتراضات المقدمة من إيران بشأن أموالها المحجوزة في أميركا.
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