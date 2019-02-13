شكرا لقرائتكم السعودية تؤكد دعم أمن واستقرار لبنان وتعزيز العلاقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا، اليوم الأربعاء، المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا.

ونقل المستشار العلولا خلال الاستقبال للرئيس اللبناني، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتهانيهما بمناسبة تشكيل حكومة لبنان الجديدة، مؤكداً دعم المملكة العربية السعودية لأمن واستقرار لبنان وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

من جانبه، حمل الرئيس عون المستشار العلولا، تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده، مشدداً على حرص لبنان على تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري.