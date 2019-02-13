رئيس الفلبين يقترح اسما جديدا لبلاده

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty دوتيرتي بلقطة أرشيفية

وتعكس الكلمة ثقافة سكان المنطقة وتشير إلى النبل والشهامة، عكس الاسم الحالي، الذي وضعه الاستعمار الإسباني.

بدوره قال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية سلفادور بانيلو، إن الرئيس دوتيريتي أعلن عن فكرة، يمكن بموجبها تغيير اسم البلاد، حسب وكالة "الأناضول".

وأوضح بانيلو، أن دستور البلاد يمنح البرلمان الحق في تشريع قانون بهذا الخصوص، وطرحه للتصويت عبر استفتاء شعبي.

والرئيس الفلبيني السابق فرديناند ماركوس، هو أول من اقترح تغيير اسم البلاد إلى "مهارليكا".