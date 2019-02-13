توجيه تهمتي التمرد والعصيان لزعيم المعارضة في الكاميرون

كشف محامي زعيم المعارضة في ​الكاميرون​ موريس كامتو، ايمانويل سيمه، أنّ "مكتب الادعاء في محكمة ياوندي العسكرية وجه إلى كامتو، الّذي يرفض الاعتراف بنتائج الإنتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد، تهمتي التمرد والعصيان".

وبيّن أنّه "تمّ توجيه التهم كذلك إلى 28 من أنصار كامتو".

واعتقل كامتو، الوزير في الحكومة السابقة، في مدينة دوالا عاصمة البلاد الاقتصادية في 28 كانون الثاني، بعد أن نظّم حزب "نهضة الكاميرون" الّذي يتزعّمه، ​احتجاجات​ ضدّ نتائج الإنتخابات الّتي جرت في تشرين الأول.

ويؤكد كامتو فوزه في الإنتخابات بعدما جاء رسميًّا في المرتبة الثانية بحصوله على 14,2 بالمئة من الأصوات، بعد الرئيس بول بيا (71,2 بالمئة) الّذي تولّى بذلك الرئاسة لولاية سابعة على التوالي.